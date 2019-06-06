〈北部〉《200年歷史》宜蘭舊城門4土地公 2尊失聯

2019-06-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市在清朝時期，宜蘭舊城有東、西、南、北城門，也都設有土地公廟。隨著時光推移，城門不見，土地公廟被拆，神像不知所蹤。經文史工作者楊晉平考證，南門與東門的土地公，輾轉來到南興廟及新民堂，北門、西門土地公仍待尋；市長江聰淵呼籲民眾提供線索，讓土地公早日團圓。

東門、南門土地公 輾轉到新民堂、南興廟

宜蘭舊城四個城門設於清嘉慶年間，也陸續建置土地公廟，祈佑地方平安，距今約兩百多年；如今，景物全非，點點滴滴只能從歷史記憶找尋。當年土地公廟叫什麼廟名？城門與廟宇何時被拆？多已不可考，土地公神像也不知流落何方。

宜蘭文史工作者楊晉平到宜蘭市廟宇考察，發現位於南館市場、主祀註生娘娘的南興廟，以及位於陽大醫院舊院區附近，主祀「李恩主」（李鐵拐）的鸞堂新民堂，都有土地公神像，他覺得很好奇；經翻閱文獻資料考證，確認是清朝時期南門及東門的土地公，這讓他相當驚訝。

南門與東門土地公，都是木雕，南門土地公是黑臉金身，東門土地公則是紅臉金身，兩尊土地公大小差不多，坐姿也都相同。

公所盼民眾提供北門、西門土地公的線索

楊晉平說，土地公神像已經有兩百多年歷史，是很重要的文化資產，至於西門與北門的土地公神像，至今仍然找不到。

楊晉平昨與宜蘭市長江聰淵到新民堂看土地公像，江聰淵說，新民堂建於一八九一年，是宜蘭市最早的鸞堂，雖然不是主祀土地公，卻將土地公神像當作重要資產，保存非常完整，真是難能可貴。新民堂表示，當年東門土地公廟拆除，神像就近安奉在附近廟宇，土地公就這樣來到新民堂。

江聰淵指出，昔日熱鬧的廟會慶典，是許多人美好記憶，公所希望讓更多人知道，宜蘭市存在許多珍貴文化資產，只可惜目前只找到兩尊土地公，民眾如果有其餘兩尊神像線索，請與公所連絡，共同找回宜蘭舊城重要資產，盡早讓土地公團圓並妥善保存。

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