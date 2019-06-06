〈北部〉自治條例被退日 石虎路殺又一樁

2019-06-06

〔記者蔡政珉、鄭名翔／綜合報導〕「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，前天於縣議會二讀大會激烈討論，經投票表決後，最終以九票同意、廿五票不同意，全案再度被退回。但當天，縣內卓蘭鎮一四○縣道又發生一起石虎路殺事件，令人惋惜，也與草案被退回形成強烈對比，且當天為六月四日，也被保育人士形容為「石虎的六四事件」。

苗縣府農業處自然生態保育科，昨天證實六月四日石虎路殺消息。自然生態保育科表示，事發時間為當天早上六點多，地點為一四○縣道西往東一二三‧五公里至一二四公里之間。

自然生態保育科指出，因遺體慘不忍睹，已經無法分辨性別，只能判定為年幼石虎，由民眾直接送往屏科大做後續研究使用。有保育人士指，被路殺的石虎應該不超過出生應該不超過一個月，可以說剛睜開眼看見世界就被迫永遠離開。

因事發地點距離之前爭議不斷的大安生態濕地公園不遠，引起保育人士與生態觀察人士批評「石虎保育條例沒過、消費石虎依舊」。

事發當天是六月四日，更有人形容說「這是石虎的六四事件」，希望一隻年幼石虎的生命，能喚起各界對於石虎保育的重視，畢竟研究推估目前石虎僅存五百隻左右，而大部分應棲息於苗栗縣淺山地區，若苗栗縣不重視，要談石虎保育將非常困難。

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