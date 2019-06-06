〈北部〉後龍香瓜災損補助 即起申請至10日

2019-06-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕連日暴雨，苗栗縣後龍鎮低窪地區種植的香瓜、西瓜損失慘重，總農損面積達四十五公頃、農損金額逾六百萬元。苗栗縣政府農業處已將香瓜列入天然災損補助，每公頃補助七萬五千元，即日起至六月十日可至公所申請；立委陳超明昨也至後龍瓜田勘災，盼爭取西瓜納災損補助。

香瓜每頃補助七萬五

苗栗縣香瓜種植面積約廿五公頃，盡數集中於後龍鎮內，但自五月開始接連梅雨鋒面報到，暴雨導致香瓜水傷嚴重，準備收成的果實一碰就裂，經太陽曝曬內部已開始腐爛，果農損失慘重。

此外，鎮內種植一百六十公頃的西瓜，原以為因地勢高、砂質土壤優勢可躲過水災，但近期暴雨導致秀水、水尾、埔頂、灣寶、海寶等地區約廿五公頃西瓜受損；陳超明昨邀相關單位會勘時表示，天氣異常忽晴忽雨，農民難以事先防範，一年心血恐付諸流水，希望農委會農糧署能盡速從寬補助。

西瓜災損待提報認定

農糧署北區副分署長林美華說，今年年初乾旱、梅雨季又遭逢連日暴雨，對瓜果類生長影響甚鉅，目前苗栗縣政府已將香瓜列入農業天然災害補助，西瓜則待地方確認災損情況後提報農糧署認定，若達標準將從優從速補助。

縣府農業處指出，五月已掌握香瓜災損情況，自六月一日起開放瓜農至公所申報災害現金救助，凡損失率達廿％以上，每公頃補助七萬五千元，受理期限至六月十日止。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法