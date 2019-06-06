〈北部〉腸病毒疫情升溫 苗縣78班停課

2019-06-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕腸病毒疫情拉緊報，苗栗縣從五月份至上週已經有三百三十一人次就醫，為全國疫情嚴重地區之一，苗栗縣政府也啟動防疫機制，針對國小二年級以下，班級內出現兩名以上腸病毒患者就立即停課七天，目前共七十八班停課；縣府衛生局也呼籲，學校、幼園、托嬰中心應將孩童健康列為優先，出現症狀應速通報並配合防疫措施。

5月至上週共331人次就醫

衛生福利部疾病管制署前天公布上週全國腸病毒就診達一‧一萬人次，正式進入疫病流行期，其中又以宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、台東縣疫情較為嚴重，就診人次超過平均值。

縣府衛生局疾病管制科長陳淑珠表示，縣內從五月份至上週共計三百三十一人次因腸病毒就醫，十八間國小班級、五十四間幼兒園班級、六間托嬰中心，共七十八班達停課標準，所幸至今未傳出重症案例，縣府也輔導大千、為恭、部立苗栗三家醫院作為腸病毒重症責任醫院。

縣府提醒落實洗手五步驟

陳淑珠說，五歲以下嬰幼兒為重症高危險群，若出現嗜睡、活動力減輕、意識不清、發燒、肌肉抽蓄等症狀，極有可能為腸病毒重症，應速至上述責任醫院就診；而腸病毒易因接觸傳染，提醒民眾外出返家後務必清潔雙手、並更換衣物，降低傳播病毒的機會。

縣府也與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，連兩天於建中國小暨附設幼稚園、通霄國小、西湖國小、新港國中小、照南國小、康乃爾幼兒園進行腸病毒巡迴宣傳，出席宣導活動的副縣長鄧桂菊也再三提醒師生們，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，共同守護健康。

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