〈北部〉善用放流水 桃園將興建再生水廠

2019-06-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府水務局獲內政部營建署補助廿七億元，將於北區水資源回收中心興建一座日產量十一．二萬噸的再生水廠，提供給工業區、產業專區使用。市長鄭文燦打趣地說，新加坡總理每年元旦都會喝一杯再生水，來證明再生水的品質無虞，他雖然沒當總理，但桃園再生水廠啟用時，他和水務局長都會喝下再生水，以證明水質安全無虞。

預計日產量11.2萬噸

鄭文燦昨主持市政會議，聽取再生水廠簡報後表示，桃園人口及產業成長快速，許多製造業及高耗水產業在桃園設廠，民生用水及工業用水需求不斷增加，配合聯合國永續發展目標，二○三○年前須大幅增加各產業用水使用效率，確保永續的淡水供應與回收，以解決水饑荒問題。

鄭文燦說，水務局已推動各機關單位使用水資源回收中心的放流水，用於路樹澆灌、道路洗街、工地抑制揚塵等，內政部營建署也已同意桃園北區水資源回收中心設置再生水廠，並納入全國再生水示範計畫，「放流水回收再利用計畫」納入「公共污水處理廠放流水回收利用示範推動方案」辦理，總經費達廿七億元，將分三期建設，第一期工程預計一一三年完工，可日產四萬公噸再生水，全期完工後，可日產約十一．二萬噸再生水。

將協調由產業優先使用

鄭文燦說，再生水雖然成本較高，但不受乾旱影響，不失為穩定的水源，由於再生水用於民生，民眾會有疑慮，市府將提高再生水標準後，協調由產業優先使用，讓水資源中心放流水能重複利用，供應大型染整廠、印刷電路板廠、石化廠等工業使用。

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