〈北部〉鬥陣來踩街 桃園閩南文化節連嗨5週

2019-06-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園閩南文化節將於八日至七月八日熱鬧登場，系列活動有閩南特色陣頭、戲劇、舞蹈、音樂、美食、半年節祈福等，連續五個週休假日都有精彩活動，市府文化局昨天舉行開幕記者會時，市長鄭文燦說，將有五十組團體參與藝閣踩街，場面將宛如傳統版的cosplay，要讓市民目不轉睛。

後天開鑼 將有50組藝閣踩街

鄭文燦表示，桃園具有豐富多元的族群特色，包括閩南、客家、原住民、眷村、新住民等，市府積極舉辦各式活動促進族群交流與融合，桃園閩南文化節已邁入第七年，文化局去年也成立「閩南及民俗文化科」，專責推動閩南文化、民俗文化及工藝發展，市府也給予預算支持，讓文化節表演節目更豐富精彩。

文化局長莊秀美表示，今年閩南文化節系列活動涵蓋閩南風俗民情、人文藝術、語言文字、宮廟文化、宗教信仰、美食小吃等，連續五個週末假日都有精彩活動，第一週為「藝閣VS.踩街」，邀請五十組大小藝閣踩街，為活動揭開序幕，遊行隊伍將從市府廣場出發，踩街到桃園藝文廣場，另邀請金鐘獎雙影后王琄、楊麗音同台飆戲。第二週「總舖師比賽」則在桃園區護國宮前廣場舉行，澎湃辦桌菜配精彩舞台活動，看看誰是最強總舖師。

金曲音樂會、特色陣頭尬場

第三週將於大園區竹圍漁港舉辦「閩南懷舊金曲音樂會」，邀請金曲歌王蕭煌奇、施文彬等歌手接力演唱。第四週安排台灣原創音樂劇「釧兒」於桃園藝文廣場盛大登場，由藝人澎恰恰與歌仔戲班演出「身騎白馬過三關」。第五週的「鬥陣」陣頭藝術匯演於桃園高鐵站前廣場舉行，邀請十四隊國內外特色技藝陣頭尬場。

莊秀美說，系列活動還有「深度體驗營」，帶領民眾深入了解閩南特色，同時推出「閩南文化節系列活動攝影比賽」，歡迎各界攝影愛好者捕捉桃園閩南文化之美，希望透過系列活動讓民眾品味閩南文化特色。各項活動報名方式可洽詢活動官網。

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