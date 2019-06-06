〈中部〉行銷日月潭新八景 「美空雲雀」助陣

2019-06-06

〔記者謝介裕／南投報導〕辭世多年的日本歌后美空雲雀，網路盛傳將現身日月潭舉辦演唱會?原來這是日月潭青年活動中心推動「日月潭新八景」觀光祭出的創意，從端午假期開始，每逢週五、六晚間七時三十分至八時，「玩偶版」美空雲雀領軍的迷你樂團，將在該中心大廳開唱。

「玩偶版」迷你樂團開唱

素有「點子王」之稱的日月潭青年活動中心總幹事柯經一，發現去年日管處公布「日月潭新八景」以來，遊客仍一知半解，也經常與「舊八景」搞混，遂決定將自己收藏的珍品，且已在市面上停產的「玩偶版」美空雲雀迷你樂團，作為推動日月潭觀光的新元素。

柯經一說，「玩偶版」美空雲雀迷你樂團，從主唱、合音，到吉他、琴鼓、管弦樂器等各項樂器都有，玩偶還會隨著樂曲變換肢體動作。

青年活動中心夜間添娛樂

而會場舞台背景則是九蛙疊像、緋色櫻湖、騎享優游（水上自行車道）、向山映月、水社迎曦、微笑山谷、山中明珠（拉魯島）、情定日月（永結同心橋）等「日月潭新八景」，進而達到行銷觀光目的。

柯經一指出，對三、四、五年級生而言，美空雲雀堪稱是其心目中永遠的偶像，加上日本遊客也相當多，相信一定能為觀光帶來正面效益，目前「玩偶版」美空雲雀演唱會，只限週五、六晚上，每次演出時間約半小時，增添日月潭的夜間娛樂。

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