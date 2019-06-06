〈中部〉前瞻經援 嘉縣將設3所公托

2019-06-06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府推動幼兒托育服務，獲前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設—建構○至二歲兒童社區公共托育計畫」六百九十萬元補助，加上縣府編列配合款五百四十六萬五千元，將在水上鄉、朴子市、大林鎮各設置一所社區公共托育家園，其中，水上社區公托位於柳林國小，正進行托育空間裝修，年底前營運，可收托十二位○至兩歲嬰幼兒。

水上公托今年底前營運

這項前瞻計畫補助公托營運前兩年經費，加上縣府配合款，水上鄉公托總經費三百一十四萬五千元，朴子公托育計設置於大同國小，總經費四百六十一萬元，大林公托預計設於大埔美精密機械園區社區教育設施內，總經費四百六十一萬元，每所公托皆可收托十二位○至兩歲嬰幼兒。

嘉義縣社會局婦幼福利科長翁瑩蓁說，水上公托年底前營運，朴子、大林公托將進行規劃設計，目前擬定每月收費一萬兩千元，政府補助九千元，民眾負擔三千元，中低、低收入戶另有補助。

翁瑩蓁表示，嘉義縣政府另獲前瞻計畫補助各五百萬元，設置日安中埔家庭福利服務中心（位於客家文化會館內）及日安布袋家庭福利中心（原布袋分駐所），對於低收入戶、中低收入戶、急難陷困等經濟弱勢家戶或結構脆弱等易衍生風險家庭，提供支持與照顧。

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