〈中部〉《遠眺玉山》 資深畫家楊樹煌：疑點多 真偽應查

2019-06-06

〔記者蘇孟娟、歐素美／台中報導〕葫蘆墩文化中心典藏的廖繼春畫作「遠眺玉山」作品真偽，引發關注，參與第三次修復工作的郭江宋昨表示，畫作中的天空及遠山畫風筆觸都「很廖繼春」，研判應非假畫，只是被塗修過失原味；藝術家楊樹煌則表示，「修復導致失真」無法解釋疑點，文化局有責任查明真偽；市議員張耀中則建議政府修法，讓公部門可以遏止藝術贗品的流通。

修復師郭江宋︰塗修過失原味

國內知名修復師郭江宋，二○一○年受豐原市公所之託，參與「遠眺玉山」修復工作，並寫下長達七十一頁的報告書。內容指出，該畫作似被汽車披土硬化劑不當填補，初期雖看起來表面平坦，但因畫布纖維不會呼吸，仍會造成畫作硬化、龜裂及剝落；在修補過程也可見重複補筆，因用油彩直接畫在原始繪畫層，造成肌理及色調不協調；修復前作品色調因油脂污染晦暗無光，「不當修補更造成畫面顏色、風格及筆觸失真」。

郭江宋昨受訪時更指出，當年他看到畫作時已受損嚴重，有部分畫面從紫外線顯影也能清楚看到被加筆的痕跡，修復難度高，只能盡力搶修，印象中畫作的天空及遠山的畫風筆觸都「很廖繼春」，研判應非假畫，只是被塗修，因原作原始的筆觸被覆蓋，而失掉了原味。

楊樹煌︰ 色調非黑白虛實展現

資深畫家楊樹煌大學時曾受廖繼春指導油畫，熟悉老師創作風格，他指出，廖繼春創作風格在一九六○年代以非具象寫生為主，很多是憑想像創作，色調具野獸派味道，運用很多粉紅色系，主要用色彩對比來表現，而非現在畫中出現的用明暗、黑白虛實展現。

廖簽名多隱藏畫中 此畫簽名卻大剌剌

另廖繼春創作簽名多隱藏在畫中不易被發現之處，此畫簽名卻大剌剌，彷彿怕人不知道是廖繼春之作，明顯不同，且廖繼春是受日本教育，上課均用台語，不可能用「繼春筆」這麼文言的方式簽名，簽名習慣全然不同，文化局有責任查明該畫作真偽，「修復導致失真」無法解釋疑點，豐原市公所在收藏大師畫作時理應掌握畫家創作年代，只要鑑定畫作畫布及第一層原始塗料，對照畫作年代，真偽立判。

議員盼文化局成立鑑識小組

市議員張耀中說，二○○二年台灣藝術拍賣市場曾發生一連串贗品事件，當時許多畫廊和收藏家曾向政府建言，要求修正「文化資產保存法施行細則」，成立畫作「鑑識」專責組織，以遏止藝術贗品的流通，文化局應藉由這次廖繼春畫作疑義的機會，成立「文物科學鑑識小組」及「吹哨者制度」等藝術品稽查機制，才能為將來的台中綠美圖（台中市立美術館及圖書館）館藏把關。

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