〈中部〉救南投會考成績 林明溱︰擬評鑑獎懲校長

2019-06-06

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣國中教育會考成績低落，連日來在縣政總質詢引起議員關切，縣長林明溱五日表示，將要求教育處訂定國中會考教學績效評鑑辦法，對於會考成績表現好的國中校長予以獎勵，一直表現不好的校長則考慮予以調動或調回教育處工作，改派候用校長接任。

林︰一直表現不好校長會考慮調動

議員于秀英、賴燕雪及蔡孟娥等人表示，縣內近幾年國中會考成績很差，由於學生會考成績好壞，除了制度，取決校長辦學的用心態度，為了不讓縣內小孩輸在起跑點上，縣府應建立教學績效評鑑制度。

議員王彩雲則認為，縣內學生會考成績低落，主因在常態編班，致使縣內許多優秀學生國小畢業後即轉往台中市等私立國中或升學績效較好的國中就讀。

教處︰確需檢討 實施增Ａ減Ｃ獎勵

縣府教育處長陸正威指出，去年全國會考平均成績Ａ、Ｂ、Ｃ學生比例分別為二十％、六十％及二十％，南投則為十五％、五十五％及三十％，也就是說，南投拿Ａ、Ｂ的學生比全國平均值均少五％，拿Ｃ的學生則高出十％；至於常態編班是全國性教育政策，在各縣市已實施逾十年，縣內小學生到外縣市就讀國中約佔十二％，苗栗、屏東、宜蘭及台東等縣市，也同樣面對少子化及私校競爭，但近年會考也交出不錯成績，南投縣確實需要檢討。

教處︰辦學績效不僅看會考 再研議

陸正威說，教育處今年起實施「增Ａ減Ｃ」計畫，即今年會考成績出爐後，各校拿到Ａ學生比去年增加、拿Ｃ學生比去年減少，增加及減少百分比，在全縣三十二所國中居前十六名的校長，即呈報縣長敘獎，盼透過獎勵提升會考成績，至於未來是否對於會考成績表現不好的學校校長予以調動，因校長辦學績效不是只看會考，將再研議。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法