〈南部〉農產結合觀光 看左鎮化石享芒果優惠

2019-06-05

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕有超過四千六百件珍貴館藏的左鎮化石園區，開幕迄今，參觀遊客已突破十萬人次，掀起熱潮，市府農業局認為「民氣可用」，結合即將到來的芒果採收期，推出優惠活動，憑入園門票就有折扣，考古與產業地方兩大特色，一起行銷。

憑門票 多處農會芒果產品打折

市府昨天為首辦的「看古犀牛化石、享美味芒果優惠價」活動熱鬧造勢，即日起到八月底為止，包含玉井、左鎮、南化等區農會，還有走馬瀨農場等都共襄盛舉，配合推出優惠。憑化石園區門票，在玉井區農會的熱情小子冰店與左鎮區農會的驛站冰店，芒果冰打九折，到走馬瀨農場也可享優待票。南化區農會則是歡慶化石園區開幕，加上國際芒果節將至，芒果乾一律七．八折。

農業局主任秘書吳威達表示，台南的芒果栽培面積近六千八百公頃，全國之最，逾五成改良品種都來自這裡，總產量約七．四萬噸，年產值卅六億元。全市芒果主要分佈在玉井、南化、左鎮、楠西、大內與官田等地，因甜度高，已建立市場口碑，結合正夯的化石園區聯合推廣，希望能獲得加乘的效益。

配合芒果節 推在地風味餐

市府將於六月廿二日至七月十四日推出芒果節系列活動，農業局歡迎全國各地民眾安排時間到訪、遊賞，大小朋友一起來吃、喝、玩、樂。

南化區農會總幹事溫進添指出，雖然今年開花較多，但因疏果得宜，產量平穩，且生長期間雨水較少，收成品質相當不錯，值得推薦。左鎮農會理事長李茂昌則提到，配合芒果節活動，今年推出「樹蔭下ㄟ風味餐」，以在地食材新鮮上菜，目前已開放訂桌，洽詢電話（○六）五七三一七一六轉一一五。

左鎮化石園區五月十二日開幕，當天湧入三萬名遊客，目前假日平均約一萬參觀人次，深受歡迎，本月起恢復購票進場，全票一百元、學生及廿人以上團體優惠票則為七十元。

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