〈南部〉屏東涉賄公職請辭 另一半接棒拚補選

2019-06-05

〔記者邱芷柔、蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署去年底針對三十多名涉賄公職當選人提起當選無效之訴，已陸續宣判，但部分當事人趕在宣判前主動請辭，除了阻斷對手遞補的機會，還找來配偶登記補選，企圖延續政治生命。

被提當選無效之訴 趕在宣判前請辭

今年二月以來，屏東縣陸續有鄉代及村長突然請辭，一旦缺額超過該選區應選名額的二分之一，縣選委會將啟動補選。

率先舉辦補選作業的高樹鄉第四選區鄉代，僅有一人登記，就是請辭鄉代許壽全的妻子許鄭舜遊，六月一日投票順利當選；屏東縣選委會預計七月十三日再辦理新埤鄉鄉代應選兩名、滿州鄉鄉代應選一名及長治鄉長興村長補選作業，都傳出請辭當事人的配偶登記參選。

高樹鄉代補選 許壽全之妻順利當選

地方民眾指出，主動請辭後再找配偶或親信參加補選，除了避免競爭對手遞補，還能延續自己的政治影響力，完全是鑽法律漏洞，但補選經費卻是全民買單。

新埤、滿州鄉代、長興村長傳配偶參選

已請辭的滿州鄉代洪勝榮，仍推派妻子參選七月的補選，去年在選戰以七票落敗的「落選頭」莊期文相當不滿，他質疑洪勝榮於五月十五日一審判決當選無效，卻趕在宣判前一週辭職，政府對於這種玩弄法律的伎倆應該趕快修法，他將向監察院、中選會陳情。

屏縣選委會表示，目前選罷法僅規定就職後辭職者，不得登記為該次公職補選候選人，對辭職者的家人、親信，仍可合法投入補選；雖然補選費用和社會成本由全民買單，但選舉行賄、當選無效等審判定讞後，將追回補貼款項。

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