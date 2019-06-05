〈南部〉有機堆肥廠飄惡臭 東港人抗議

2019-06-05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕飛台農業生物科技位於屏東東港鎮船頭里的有機堆肥加工廠，連日來因加工雞屎造成惡臭，鎮民苦不堪言，上百位民眾昨天到廠前抗議，高舉「還我乾淨空氣」、「不要禍害子孫」白布條，要求加工廠撤出東港。東港鎮長徐志雄、鎮代會副主席吳金福，及多位鎮代、里長都到場聲援。

鄰近學校 民批逼小孩聞雞屎味上課

「就像死老鼠掛在鼻子前」，居民痛批，噁心臭味長期下來根本受不了，「逼小孩聞雞屎味上課」、「傍晚沒人敢散步」，忍無可忍出門抗議；吳金福則嗆聲縣府，指反映十多次未改善，不排除率眾到縣政府前抗議，居民也附和「帶雞屎去縣府砸」。

方姓居民炮轟，經過該廠得閉氣免得被臭到窒息；興東里長陳銘修、船頭里長葉而項指出，加工廠周圍四國中小學生關窗上課，還是被臭到根本坐不住，該區域是東港鎮的人口密集區，原置產熱區現在卻臭走購屋族群，房價也出現下跌。

縣府：已罰10萬 限期未改善得勒令停工

屏東縣環保局回應，四度請聞臭師進行異味官能檢測，並未超標，但加工過程中臭味因靠近民宅易受風向侵襲，已依空污法開罰十萬元，若業者經兩次限期改善仍違反得勒令停工。

廠方：處理過程除臭 已經大幅改善

該廠郭姓廠長說，臭味在過程中已採鳳梨酵素除臭、牛樟木屑、活性碳及碎石等處理，發酵也是在密閉空間，已經大幅改善。

此外，縣議員周碧雲於枋寮經營的樂樂養雞場，經年累月散發惡臭引發民怨，時代力量立委黃國昌連日窮追猛打，批評農委會與屏東縣政府坐視不管，週四還將到枋寮現勘，屏東雞屎風暴擴大。

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