〈南部〉疑用生雞糞肥料 台東蒼蠅多到爆

2019-06-05

〔記者王秀亭／台東報導〕台東民眾明顯感受到今年夏天蒼蠅增多，疑與農民在農田施用生雞糞或魚骨頭製作的肥料有關，台東縣環保局表示，近來確實接獲三十九件施肥異味的陳情案件，已依法告發五件，並強調取締違規使用、載運生雞糞的決心未變，將再加強攔檢及稽查的力道，以最嚴格方式取締。

從源頭稽查管制 加強攔檢及稽查

住家周邊有釋迦園的陳姓民眾表示，最近蒼蠅多到爆，黏蠅板只要放對地方，一天就能集滿一張，到小吃攤用餐，還要不時揮舞雙手趕蒼蠅，甚至蒼蠅停在菜餚上，影響胃口。

有民眾指出，還記得前縣長黃健庭多年前為減少蒼蠅，曾組稽查小組，嚴格取締違規使用生雞糞，及載運未經完全發酵生雞糞進入縣內的貨運業者，難道新縣長上任，取締就鬆散了？

農業處長許瑞貴表示，為避免蒼蠅蒼蠅孳生，每年都透過各鄉鎮地區農會加強對農民宣導，農民施肥期間應選擇其他有機肥或熟雞糞，但今年梅雨鋒面一波波，又遇上釋迦施肥期間碰到下雨，便容易孳生蚊蠅，只要天氣好轉一段時間，蒼蠅會減少許多。

縣府：接獲39件陳情案、告發5件

環保局長謝清泉指出，縣府取締違規使用及載運生雞糞的決心從未改變，但礙於距離及人力有限，目前在森永派出所的攔檢查察是請警方協助，今年迄今已接獲三十九件陳情案件、告發五件，違規載運生雞糞裁處一件。

違法清運最高罰30萬 違規使用最高罰6000

謝清泉說，最近將由縣府秘書長陳明仁召開跨局處的協調會議，研討應對機制及加強取締的措施，基本上會從源頭稽查管制，也就是在森永派出所設置攔檢點，以遏止沒有廢棄物清運許可證的貨運業者載運生雞糞進入台東，可依廢棄物清理法處六萬元以上、三十萬元以下罰緩；農民違規使用生雞糞，有礙環境衛生整潔者，亦可依廢棄物清理法開罰一千兩百元以上、六千元以下罰鍰。

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