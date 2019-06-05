〈台北都會〉北市府版敬老金照舊 國民黨團揚言對抗

2019-06-05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲第一任期取消發放重陽敬老金，引發長者不滿，台北市議會國民黨團日前提出「重陽敬老金致送自治條例草案」，要求北市府恢復發放敬老金，上週送台北市議會法規會一讀通過，市府對案昨出爐，卻是維持原發放方式、沒有任何更動。今天議會法規會將進行二讀，國民黨團書記長應曉薇昨揚言，絕對跟柯文哲對抗到底。

今議會法規會 將進行二讀

應曉薇昨受訪不滿提及，五月廿九日議會召開法規會，要求市府提送對案，當時市府代表僅承諾會提送，卻隻字未提他們前一天就在市府公報中預告市府版，被抓包後還推託是要問市民的意見，根本就是混淆試聽、玩兩面手法，「這件事情一定不會放過，絕對跟柯文哲對抗到底。」

藍控提送偷跑 法務局長否認

北市法務局局長袁秀慧則解釋，送到議會的「對案」，必須要經過最短七天的預告期，並送市府法規會審查、市長室同意等程序，既然敢答應議員這禮拜會提送對案，當然要預作準備，絕對沒有偷跑，是誤會。

市府版對案昨出爐，維持原發放方式，沒有任何更動。重陽節禮金的受領人，只有年滿九十九歲以上老人或年滿八十九歲以上原住民，且至重陽節當日已持續設籍台北市三個月以上者可領一萬元，以及台北市列冊的低收入戶、中低收入戶之戶內人口或領有中低收入老人生活津貼的六十五歲以上長者（原住民為五十五歲以上），每人可領一千五百元。

法務局長︰大筆支出卻沒財務來源

袁秀慧表示，若議會仍堅持要普發，市府雖「尊重」，但這麼大筆支出卻沒有財務來源，恐有違反「財政紀律法」的疑慮，希望議員可明確提出如何分配預算，雙方再來討論。不過，無論如何分配，勢必都會讓其他資源被擠壓到。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法