〈北部〉竹縣自強國中男籃 首奪全國冠軍

2019-06-05

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣自強國中男子籃球隊，參加今年全國中學籃球賽，在分組預賽四十九隊鏖戰中一路挺進決賽，最後在教練靈活調度、戰術運用及球員團隊合作下奪得冠軍，這也是新竹縣國中男籃隊首次在全國賽封王。

教練針對問題 加強訓練

新竹縣長楊文科昨天在縣務會議表揚選手，教練邱文生表示，自強國中男籃隊有別於其他球隊，選手是一般生所組成，每天訓練時間只有早自修及放學後一個小時，訓練起來相對辛苦。

邱文生犧牲假日針對每個選手的問題加強訓練，也讓選手和高中球隊進行友誼賽，展現的拚勁不輸高中球員。

機器人世界賽 十興國小獲獎

此外，VEX Robotics World Championship 機器人世界賽，四月底在美國肯塔基州的路易斯維爾舉行，共有四十多國、一千六百六十二隊參賽。十興國小「Great Winner !」隊師生自費赴美參賽，歷經七天賽事，榮獲「最佳創新獎」，還得到總統蔡英文賀電肯定。

楊文科表示，未來將努力提供優質的AI學習環境，讓青年投入創新研發。

十興國小學生謝醇琪分享製作機器人過程說，很高興為台灣爭光；指導老師蕭斯聰表示，這項比賽分程式、技巧、工程筆記本三大重點，競爭激烈，臨場反應相當重要。

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