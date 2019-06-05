〈北部〉苗縣石虎保育自治條例 議會再度退回

2019-06-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，於昨天於苗栗縣議會二讀大會激烈討論，最後由主席、縣議長鍾東錦裁定投票表決，卅五名出席議員，鍾東錦不參與投票，結果九票同意、廿五票不同意，全案再度被退回。不過，縣府為辦理「苗栗縣石虎族群數量與分布調查」的五百萬元墊付案，獲三讀通過。

查數量、分布 500萬墊付案過關

台中市府的石虎保育自治條例，日前於市議會闖關失敗，苗栗縣能否過關，成為全台第一個設有石虎保育條例的縣市，獲不少團體關注；台灣石虎保育協會與苗栗自然生態學會等多個團體，於昨開議前，在議會前疾呼「保育石虎是臺灣人世世代代的責任」，盼議員們支持。

台灣石虎保育協會強調更加努力

對於草案未能通過，台灣石虎保育協會也發表聲明，「事情回到原點未必不好，至少讓我們看清了，在苗栗縣要求公部門和多數議員保育石虎，保護我們的美好環境，居然是那麼困難的事情」，強調未來還有非常長的一段路要走，要更加努力，做更多的事情來讓人們看見石虎並且保育石虎。

徐耀昌：遭退件兩次 將暫時休兵

縣長徐耀昌會後受訪表示，多數議員反對，顯示草案內容仍有待修正，將請秘書長召集相關局處針對贊成及反對訴求加以研討，待適當時機再提出。至於下次會期是否會繼續送審，三度闖關；徐說，保育條例已遭退件兩次，「短時間內暫時休兵」，下個會期大概會有困難。

草案於二讀討論階段，引發踴躍發言；縣議員韓茂賢、張志宇、徐功凡等人發言表達支持，但傾向應由縣府先完成石虎族群數量分布調查，確定縣內石虎數量、棲息範圍後，再就草案內容審慎審查。

縣議員羅貴星、曾玟學、陳品安、黎煥強等人也陸續發言，強調草案九項條文，並未對私人產權做出限制，甚至對友善諮詢、工法的私人開發給予表揚，「只有鼓勵沒有罰則」。

曾玟學說，草案內容僅對一定規模以上公共工程加以規範，「如果連這最卑微的要求都不能通過，苗栗縣還有什麼臉拿石虎當吉祥物！」羅貴星也說，苗栗縣各項活動文宣看板處處看到石虎，「大家怎能一邊喊寶貝，一邊又斷了石虎生路」。

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