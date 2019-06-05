〈北部〉《桃園》海客文化季 千人牽罟即起報名

2019-06-05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「二○一九海客文化藝術季」將於七月六日登場，內容有千人牽罟、動靜態展覽及小旅行等系列活動，即起開放網路報名。市府客家事務局昨在桃園區公民會館舉辦宣傳記者會，市長鄭文燦出席表示，牽罟是客家漁業的亮點活動之一，每年都吸引逾千人參加，千人牽罟及小旅行即起開放報名，歡迎民眾持續共襄盛舉，一起感受海洋客家文化。

宣傳記者會安排新屋幼兒園幼童演唱客家歌謠揭開序幕，鄭文燦說，客家局連續多年舉辦海客文化藝術季，今年的活動再度入選客委會的「客庄十二大節慶」之一，精彩可期。

鄭文燦另指出，市府持續推動海洋客家休閒農業區，包括在永安漁港南岸推出綠色隧道自行車體驗、北岸發展泛舟活動及興建永安海螺文化體驗園區等，盼能藉此讓更多都會年輕人體驗客家漁業活動，也打造永安漁港成為台灣海洋客家文化的新亮點。

客家局指出，今年活動為海客文化體驗三部曲，包括七月六日於永安漁港南岸停車場舉辦「千人牽罟．共夏來尞」，現場另有魚網編織和親子築石塭等DIY體驗；七月六日、七日及十三日在新屋區、觀音區景點，推出六梯次的三條「海客小旅行」路線，每梯次七人，每人三百元；七月六日至十四日於新屋好客莊園舉辦「海客動靜態展演」，有泥磚牆、老照片及農漁具展示，還有在地社區的藝文表演。更多活動內容可至「桃園海客文化藝術季」臉書粉絲專頁查詢。

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