〈北部〉《桃園》弱勢有補助 勞工學苑31班陸續招生

2019-06-05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了強化勞工教育，市府勞動局開辦勞工學苑多元學習課程，並補助弱勢在職勞工學分費，鼓勵勞工終身學習，提升勞動競爭力。勞動局長陳靜航昨在「勞工學苑招生記者會」中表示，今年開辦進修學分班五班、產業應用班六班及生活應用班廿班，已於五月起陸續招生，提供二三三○人次上課機會。

從產業專才到生活應用 終身學習

昨天宣傳記者會安排拍攝喜劇短片聞名的「魚蹦興業」帶來風趣短劇開場製造歡樂活絡的氣氛。陳靜航介紹說，進修學分班由勞動局補助中原大學、長庚大學、銘傳大學、開南大學及新生醫護管理專科開辦在職勞工訓練，每班最高補助廿八萬元，課程包括室內設計、企業管理人才發展、領導心理學、烘焙及照顧服務等領域課程。

陳靜航說，產業應用班則與桃園市中餐服務人員職業工會、虹宇事業股份有限公司附設職業訓練中心、中原大學及元智大學合作，開辦中式麵食小吃、社群行銷、室內修繕水電及企業財務會計等課程，盼藉此培育各產業專才；生活應用班部分與中原大學合作，有美學時尚、健康運動、養生保健、咖啡美食、語言及藝文創作等主題。

弱勢進修 每人年補助最高六千元

另一方面，為鼓勵弱勢在職勞工重回校園完成學業，勞動局持續補助弱勢在職勞工學分費，補助額度每人每年最高六千元，今年截至四月已有一四一個市民申請並獲得補助，期盼透過學分費補助，增加勞工終身學習在職進修機會，強化職場競爭力。更多招生資訊可至桃園勞工學苑資訊網或向各開辦課程單位查詢。

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