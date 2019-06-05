〈北部〉《桃園》遇雨就淹 平鎮爭建雨水下水道

2019-06-05

〔記者許倬勛／平鎮報導〕桃園市近期接連發生豪大雨造成多處淹水，昨天一場大雷雨，平鎮區平東路、金陵路四段、華安街等街道又傳積淹水，水深達十餘公分，地方要求市府通盤檢討，比照都市計畫區域設置雨水下水道改善。水務局表示，闢建雨水下水道以人口密集的都市計畫區內為主，每公里要價約一億元，若每區、每路段均施作，市府財政恐難負擔，因此都市計畫區外仍以維持排水箱涵、側溝正常運作為主。

市府：非都計區 財政難負擔

市議員舒翠玲、劉仁照指出，平鎮多數地區位處都市計畫範圍之外，部分道路排水因年久失修功能不彰，像金陵路四段、南豐路、平東路沿線老舊排水溝都十分狹窄，加上淤積嚴重而影響排水，每逢大雨路面積水最少五至十公分，人車通行危機四伏。

水務局表示，經勘查平東路六六六巷淹水情況較為嚴重，淹水範圍約五百多公尺、水深近廿公分，且勘查發現對面的六五九巷被人私設斜坡道，造成清淤格柵板無法開啟，加上現有的排水管線狹窄，導致大雨時無法排水，雨水溢流至平東路及六六六巷內，近期將派員移除斜坡道，並於六五九巷加設涵管，將雨水排放至新街溪改善。

將加強清淤 並檢討側溝容量

水務局說，也被反映淹水的金陵路四段、南豐路，經查都是因側溝淤積嚴重導致積水，昨已立即派員清淤，未來只要定期清疏即可解決；另，華安街旁因有農田灌溉溝渠，格狀水閘門易被垃圾堵塞，造成農田水位高於渠道而溢流，民眾已自行清除閘門垃圾，近期會邀集石門農田水利會改善閘門。市府後續會檢討側溝容量是否足夠，並增加側溝及下水道連接管數量，改善積淹水情形。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法