〈北部〉整頓下公園治安 頭份擬辦活動

2019-06-05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市下公園鄰近中山早市，為早年市區所在，加上林蔭茂密，吸引許多長輩駐足休憩、下棋，但過去曾傳出街友鬥毆、流鶯徘迴攬客，日前更傳出有未成年少女援交，成為治安隱憂；頭份市公所擬辦活動活化空間，警方也已加強巡邏，杜絕非法情事。

規劃推衛教專車 街頭藝人表演

頭份市長羅雪珠表示，公所定期派員修剪公園樹木，提高明亮度，未來擬與衛生所合作，推出咖啡衛教專車，有專人為長輩量血壓、健康宣導，並將於週末舉辦社區活動，安排街頭藝人表演等，透過各項舒適、安全的正向休閒娛樂，讓居民及長輩都能安心享受公園空間。

傳街友鬥毆、流鶯攬客、少女援交

下公園因周遭生活機能佳，白天常吸引銀髮族到公園內下棋、聊天，入夜後則有街友棲居；但有民眾認為，當地龍蛇雜處，常見到有人公然聚賭，晚間照明設備不足，易引不明人士徘徊，讓人卻步。

市民代表會副主席白珠珍說，下公園過去曾傳出街友鬥毆、流鶯攬客，日前甚至有未成年少女於此援交，認為公所疏於管理，她更在代表會質詢時，針對此議題與市長羅雪珠激烈爭論。

羅雪珠說，下公園硬體設施完善，相較於上公園更吸引市民逗留，未來公所會藉由各式衛教、社區活動，提供當地各式正向的休閒娛樂，讓市民對下公園環境改觀。

警方每日巡邏 配合公所加強維護

頭份警分局指出，每日皆有定時派員至下公園巡邏，若接獲檢舉不法也會立即到場取締，未來也會配合公所加強維護治安勤務。

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