〈北部〉《桃園》學校周邊夾娃娃機店清查 27％擺成人用品

2019-06-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府近期曾對學校周邊一百公尺內的一九五家夾娃娃機店家進行清查，赫然發現有五十三家、約二十七％店內機台擺放成人情趣用品，內容琳瑯滿目，包含「美穴の名器」、「尤物の名器」等自慰杯及各種情趣內衣，讓人看得臉紅心跳，因部分店家陳列猥褻品事實明確，市府社會局將依違反兒童及少年福利與權益保障法（兒少法）規定，分別裁處二至十萬元罰鍰。

社會局兒童及少年福利科科長林燕婷表示，經濟發展局四月間對學校周邊夾娃娃機店進行清查，五月八日行文社會局，社會局承辦員了解情況後，於五月十四日行文市警局進行調查；經市警局發交各轄區分局進行查處，已有五個分局完成清查作業並回覆社會局，由於陳列成人物品情況明顯，社會局已發函要求業者於兩週內說明，且因陳列事實明顯，將依兒少法規定開罰。

林燕婷說，成人情趣用品不是不能賣，但屬特殊行業必須申請，且販賣時要有明顯區隔，不能讓未成年人進入；而夾娃娃機店任何人都可進入，只要販賣成人情趣用品，都已違反兒少法規定。

經濟發展局商業發展科科長廖振宏表示，桃園市規定，擺設十台以上選物販賣機須辦理商業登記，並課徵娛樂稅，目前全市有商業登記者九三八家，其中位於幼兒園、國小、國中、高中周邊一百公尺內的有一九五家。

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