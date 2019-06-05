〈北部〉《桃園》議員版夾娃娃機自治條例 限離校園百米

2019-06-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕校園周邊夾娃娃機店的成人情趣用品有氾濫趨勢，市議員舒翠玲為此提出「桃園市自助選物販賣事業管理自治條例草案」，明訂店家須距離幼兒園、國小、國中、高中周邊一百公尺，違反相關規定，最高可罰十萬元；目前桃市登記的九三八家夾娃娃機店中，共有一九五家距離學校一百公尺內，該自治條例若通過，業者須在半年內搬遷，否則會面臨罰款。

違反相關規定 最高罰10萬元

市府經濟發展局局長郭裕信表示，坊間夾娃娃機店陳列的「自助選物販賣機」，都有設定保證取物的金額，以此避免射倖性（賭博），由經濟部評鑑為「非屬電子遊戲機」，可於一般行業場所擺設，因此對「夾娃娃機店」只能就其夾取物品進行管理，如有違法或違反相關規定，均移由主管機關處理。

即使三讀通過 要送經部備查

郭裕信說，目前夾娃娃機店營業登記屬一般文教類，只能對夾取物品進行規範。目前全國各縣市都沒對夾娃娃機行業完成訂定自治條例，舒翠玲所提條例是參考新北市，但新北市版在議會審查時並未通過；由於事涉罰則，未來舒翠玲版即使經議會三讀通過，還是要送經濟部備查。若自治條例公布實施，其中第十條規定「本自治條例自公布日後六個月實施」，屆時，距離學校一百公尺以內的夾娃娃機店必須撤離，否則會面臨罰款。

擺放商品違法 一律依法究辦

市府指出，夾娃娃機台內擺放的商品，涉及的法令包括兒童及少年福利與權益保障法、菸害防制法、刑法、社會秩序維護法、動物保護法、商品檢驗法等。如果擺設猥褻品或情趣用品，得依刑法、社會秩序維護法或兒童及少年福利與權益保障法等規定處理；此前有業者在夾娃娃機內擺放龍蝦、大螃蟹等，依違反動保法送辦。

17位議員響應 連署提出草案

舒翠玲表示，她接獲眾多家長反映，指學校周邊的夾娃娃機店太多，導致小孩沉溺其中，且很多機台內擺放成人情趣物品，因此發起議員連署，獲得議會三個黨團十七名議員響應。市議會議事組主任卓達銘表示，只要有五分之一議員連署，即可提出議員版本的自治條例草案。

該自治條例草案主要內容為︰要求選物販賣機店須距離學校一百公尺以上，違反者可處三萬至十萬元不等罰款；另營業場所不符合都市計畫相關法規、陳列商品不符規定者，可處六千至三萬元不等罰鍰。違反前述兩項規定都須限期改善，屆期未改善者得按次處罰。

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