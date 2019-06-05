〈中部〉《台中》宜居建築 2建案垂直綠化享回饋

2019-06-05

〔記者張菁雅／台中報導〕為推動「宜居建築」，讓都市水泥叢林變成花園，都發局制定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，大樓若進行垂直綠化，可免計容積、建築物高度。自三月廿六日發布實施以來，已有兩個建案經審議通過。

都發局長黃文彬四日表示，台中市每年送都市設計審議案件約四百件，若一半申請宜居建築，每案增加一百棵樹，一年將多種二萬棵樹，相當於廿座文心森林公園。

黃文彬昨天在市政會議簡報指出，市府參考新加坡花園城市的概念，訂定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，鼓勵起造人設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、造型遮陽牆板、複層式露台等。

黃文彬說，短短兩個月，經都市設計審議大會審查完成的宜居建築案已有兩案，都位於南屯區，第一個建案從原本光禿的水平直立造型，新增許多垂直綠化設施及複層式露台，增加了七十八棵喬木；另一案則在原先規劃的少許植栽之外，在建築物的每個樓層設置更多綠樹，共增加一三一棵喬木。

黃文彬也說，垂直綠化設施、複層式露台絕非是建築物「豪宅化」，而是平民化、好宅化，大量綠化環境是普世價值，希望導向一般住宅都可享受綠意、舒適休閒空間。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法