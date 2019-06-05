〈中部〉《台中》外埔下鐵山段崩塌 水利局允做護坡

2019-06-05

〔記者歐素美／台中報導〕外埔區「崁頭」鐵山里下鐵山段崩塌嚴重，危及上方民宅安全，立法院副院長蔡其昌接獲鐵山里長劉圳反映，昨邀集農委會水保局台中分局長黃振全、市議員施志昌、台中市水利局、國產署、台中農田水利會等單位會勘，水保局當場允諾將補助五百萬元，由水利局施作水保護坡工程，預計下半年即可動工，讓居民住得安心。

外埔區鐵山里下鐵山段是鐵山里與廍子里交界的坎坡，從鐵砧山一直連綿至馬鳴里，長約一．二公里，坎坡高差達十五至廿公尺，近年來因極端氣候影響，居民憂心大雨造成坡面滑動，危及住家安全，憂心忡忡。

蔡其昌表示，外埔區「崁頭」下鐵山段屬山坡地形，民宅緊鄰邊坡，因落差大，許多邊坡皆施作駁坎防護，這兩年因大雨沖刷，部分駁坎結構遭受破壞崩塌，居民擔心下方地基崩塌，住不安心，經里長陳情才邀相關單位會勘，希望立即改善，以免上方民宅地基土壤流失，危及居民生命財產安全。

水利局正工程司許銘元表示，現場擋土牆施作長度約需一百公尺，加上邊坡面積，粗估經費約需五百萬元；農委會水保局台中分局長黃振全當場允諾補助，由市府施工。

許銘元表示，市府將依行政程序，進行經費勘察，再向國產署提出申請，轉水保局提供補助，預計下半年就可開始施作，希望用最短的時間改善該處崩塌狀況，讓鄉親的居住安全可以受到保障。

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