〈中部〉《台中》放生保育法上路7年 開罰掛零挨刮

2019-06-05

〔記者張菁雅／台中報導〕大坑山區日前出現眼鏡蛇，加上夏季來臨，蛇類出沒增加，引起山友恐慌。過去曾傳出有人在大坑放生蛇，農業局四日表示，根據「台中市放生保育自治條例」，民眾若要放生動物，須先申請，否則將開罰，而該自治條例在二○一二年十月上路迄今，尚無開罰案件。市議員曾朝榮表示，既然有了自治條例，市府就該認真執行，農業局的態度過於消極，恐怕很多市民還不清楚有相關規定。

議員要求農業局積極加強宣導

曾朝榮表示，農業局應積極加強宣導，例如在登山口、步道或停車場增設告示，提醒民眾禁止任意放生，同時請民眾若發現有人放生，立即通報市府。

民政局長吳世瑋也表示，過去曾有里長反映，有人帶著一袋一袋的蛇到大坑放生，有些蛇不是原生種，會破壞生態，民政局將要求區公所加強巡查。

未經許可放生 處10萬以下罰鍰

農業局長蔡精強指出，「台中市放生保育自治條例」在二○一二年十月廿二日公布施行，未經申請許可的放生行為，將處二萬元以上十萬元以下罰鍰，因無人檢舉，查證困難，目前尚無開罰案件；另外，今年放生申請案件目前為六件，其中一件為中華民國魚類學會申請放生鱸鰻一百隻，放生地點為筏子溪，另五件為宗教團體申請魚苗放流。

蔡精強表示，農業局自今年三月起委託廠商捕蛇，截至四月底，總計捕捉數量約五五九條，包括臭青公、眼鏡蛇及黑眉錦蛇，都是在民宅發現，不是非法放生。另去年同期消防局蛇類案件通報量，三月份二○五件、四月份六六八件。

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