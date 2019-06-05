〈中部〉《台中》「月亮的小孩」埋首讀冊 拚進台北商大

2019-06-05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「月亮的小孩」蔡雨辰視力僅○．一且眼球震顫、視線無法對焦，她克服先天限制，上課認真「聽」課，更拒絕特別待遇，體育課照上，甚至靠「聽音辨位」參加啦啦舞班際賽，最近更拚進身心障甄試視覺障礙商管群榜首，上台北商業大學；她亦分享「障礙不是阻礙、缺點也能是亮點」的心情。

視力僅0.1 上課須用擴視機

台中家商應用外語科學生蔡雨辰因先天性白化症，視力僅○．一，一公尺內也僅能看見模糊影像，更須「埋首書堆」才看得清楚書本內容。她申請擴視機上課，坐最後一排都能看清楚黑板上內容。

畢竟是先天視障，蔡雨辰除無法看太久的書外，閱讀速度也沒辦法像一般人能快速瀏覽重點。上課全神貫注也只「聽」懂八成，回家她必須要再自讀補足剩下的兩成。

用尺對 拚到會計丙級證照

選讀商科要處理很多數字，蔡雨辰曾發生填表格時填錯格，為避免出錯，她細心拿尺對線輔助、「慢填出細活」的功夫，磨出準確度，也磨到會計事務人工記帳丙級證照。

白化症的蔡雨辰努力融入班級，更積極撕去特殊生的標籤，不願有「特別待遇」。她體育課照上，甚至高二的班際啦啦舞競賽也出賽，用數拍、聽音辨位應對隊形變化不缺席校際活動。

蔡雨辰拚考身障甄試時，鎖定練習歷屆考題，從錯誤中找到「弱點」章節補強或是黏著老師問到懂為止，一舉考出榜首成績。

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