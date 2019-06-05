〈中部〉經歷氣爆精進技能》陳建中 獲十大傑出救護技術員

2019-06-05

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉市報導〕台灣急診醫學會「十大傑出救護技術員」評選出爐，嘉義市消防局東區分隊隊員陳建中獲選，他從事消防工作十四年，在二○○六年九華山地藏庵地下室氣爆案，與死神擦肩而過，之後不斷精進技能，考取高級救護技術員等十張證件，曾成功搶救一名到院前沒有呼吸心跳的孩童，表現優異，將於廿九日北上受獎。

目睹外婆中風倒下 投入消防救護

陳建中畢業於警專廿二期消防安全科，曾參與二○一六台南市維冠大樓地震倒塌、二○一八年花蓮大地震等救災；陳建中表示，小時候目睹外婆腦中風倒下，從此想充實自身學識以保護家人，加入消防大家庭，就對救護充滿極大興趣與熱忱。

二○○六年九華山地藏庵地下室氣爆案，造成陳建中雙手二度深層灼傷，幸與死神擦肩而過，之後精進消防技能，陸續考取高級救護技術員、火搶教官和潛水教練等十張證照。

成功搶救到院前無呼吸心跳孩童

陳建中說，印象最深刻的一件救護勤務是二○一三年救回一名到院前沒有呼吸心跳的孩童，看著孩童的父母親感動流淚地向他道謝，讓他許下未來在救護領域繼續努力的信念。

另外，嘉義縣警察局三月間執行「安居緝毒專案」，共查獲七十九名藥頭，其中廿人經法院裁定羈押，緝得毒品總重二千一百九十二‧七五公克，逮捕販賣毒品給青少年的藥頭，獲得內政部警政署評比乙組第一名。

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