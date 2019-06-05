〈中部〉《台中》千年牛樟刻武財神被爆「假的」 慈濟宮要求償

2019-06-05

〔記者歐素美／台中報導〕豐原慈濟宮去年斥資五十五萬元，向陳姓雕刻師購買一塊「千年牛樟木」，並委託其雕刻成武財神，入廟供奉。經民眾檢舉，警方將木料送驗，才知是中國進口的小葉樟木「假冒」，慈濟宮主委鄭文鑫昨獲知「被騙」，十分訝異，表示將召開委員會，依合約向陳姓雕刻師求償。

廟方花了55萬元買千年木被誆

豐原慈濟宮去年七月斥資五十五萬元，向陳男購買高九十公分、寬五十公分的本土「千年牛樟木」，並盛大舉行開斧典禮，由陳男花費三個月雕刻成武財神趙光明，並於今年初入火安座，供奉在廟內新殿，供民眾祭拜。

因本土「千年牛樟木」，只可能出現在國有林班地，若豐原慈濟宮的神尊真為「千年牛樟木」雕刻而成，恐有違反森林法的疑慮，民眾因而向東勢林管處檢舉，東勢林管處隨即將案子移交保七總隊第五大隊東勢分隊調查。當時陳男交給警方一塊木料，經送至林業試驗所化驗，確為「牛樟」。

警方調查 木料是中國進口小葉樟

但警方追查木料來源，曾姓木材商表示，提供的是中國進口的陳年老樟木，並非牛樟，經賣給張姓業者再轉賣給陳男。張姓業者表示，陳男要求購買牛樟，他告知牛樟貴又不易取得，建議採用老樟木，因此以十三萬五千元價格賣給陳男中國進口的老樟木。

因兩人皆出具進口及買賣的資料證明，張姓業者在開斧典禮時並留下一小塊神像的邊料作紀念，警方將該塊木料再度送至林業試驗所化驗，最近化驗結果出爐，證實神像木料為中國進口的小葉樟，此案未違反森林法但涉及兩造買賣不實糾紛。

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