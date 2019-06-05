〈中部〉《台中》值1500萬廖繼春「遠眺玉山」疑遭掉包 議員促鑑定

2019-06-05

〔記者歐素美／台中報導〕葫蘆墩文化中心典藏的廖繼春畫作「遠眺玉山」，作品真偽，最近吵得沸沸揚揚，前台中縣文化局副局長王正雄昨語出驚人，「遠眺玉山」歷經多次修復，「難免失真」，但當初踢爆此案的議員張耀中表示，希望文化局能夠重視，儘速組成鑑定小組，以釋群疑。

連名畫家謝里法、楊樹煌皆質疑是贗品

葫蘆墩文化中心表示，在二○一五年時，市府登錄該畫作價格為一千五百萬元。典藏的廖繼春畫作「遠眺玉山」，日前遭謝里法、楊樹煌等多位畫家質疑是贗品，議員並質疑可能遭掉包，葫蘆墩文化中心最近將畫作展示供各方鑑賞。

文化中心在畫作旁附上「名畫修復經緯」，這是由豐原市公所退休秘書謝文雄在二○○六年所誌的內文。文中提到，在一九八五年接到畫家陳石連電話指稱市公所的廖繼春大師油畫不見了，他隨即會同總務張慶坤尋找，終於在清潔隊置物處尋獲，但因先前發生火災，畫作已遭消防用水浸濕，右下角約有八公分直角勾裂、釉彩也有脫落現象。

廖繼春畫作曾遭水浸受損 經吳炫三修復

謝文雄在文中指出，他與陳石連找來廖繼春高徒畫家吳炫三修復，時任豐原市長的廖了以撥款五萬元，經吳炫三修復兩個多月後恢復舊觀，他事後還與吳炫三扛著畫作給廖繼春遺孀過目，當時廖夫人因中風不能言語，「但一瞥先生遺作即點頭肯定」。惜謝文雄及陳石連兩人已逝，無法再追認。

前台中縣文化局副局長王正雄針對外界質疑表示，「遠眺玉山」畫作，於二○○六年張溢城市長任內，曾請來南藝大林永欽教授修復，據了解此畫作早已「面目全非」；後來在張瀞分當選豐原市長，廖了以任內政部長，又發現「遠眺玉山」作品因修復不當出現龜裂，張瀞分找來王正雄協助請人修復，再以七十多萬元，請來國內知名的修復大師郭江宋修復。

前中縣文化局王正雄：修復多次 難免失真

王正雄說，「遠眺玉山」歷經多次修復，難免失真，但兩次修復過程他皆參與，他說：「外界不應用懷疑的眼光檢視，很不禮貌」。張瀞分也強調當年看到的就是這幅畫。

議員張耀中：落款處也有蹊蹺 市府應鑑定

張耀中說，市府現收藏廖繼春的「遠眺玉山」，但民間卻有另幅「玉山遠眺」，鮮少畫家有兩幅畫卻有相似名，又細察「遠眺玉山」這幅，畫家的簽名太過明顯易認，常理慣例應落款在邊角隱晦處，以免破壞畫作的整體畫面；另外，畫家落款也不會用「繼春『筆』」的「筆」單字來收尾，張耀中認為「遠眺玉山」修復多次，經手的人說法莫衷一是，文化局應維護廖繼春的名聲，讓「畫」來說話，以昭公信。

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