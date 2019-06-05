〈中部〉鳥嘴潭救濟金發放 農民喊太低拒領

2019-06-05

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮鳥嘴潭人工湖工程，在四十多公頃河川公地耕作的農民，繼上月中旬舉白條抗議救濟金太低，昨日再度集結，抗議水資局不開說明會、黑箱作業，救濟金太低要發起拒領，並堅決不讓水資局劃定水質水量保護區。水資局表示，該局可逐一說明溝通，除有救濟金還外加終身農保差額補貼，已展現極大誠意。

水資局︰加終身農保差額補貼 展現誠意

南投縣議員李洲忠、鎮代施麗桂等人組成的南投縣鳥嘴潭生態促進協會，昨在多名縣議員、鎮代、里長、農會理事長等人聲援下，與上百名長年在公有河川地耕作的農民集結在北勢里永安宮文教大樓前，舉牌抨擊中區水資局「鴨霸」，把農民當乞丐。

農民要求救濟金為發放金額兩倍

李洲忠等人為農民提出三個訴求，包括水利署須為救濟金發放開說明會、不能把鳥嘴潭周邊劃為水質水量保護區及救濟金不合理將拒領。該協會提出的合理救濟金是每分地卅七或卅五萬元，是水利署發放金額十八．二萬元和十六．三萬元的兩倍。

中區水資局副局長陳建成表示，依目前檢測結果，水質都還標準，因此還不會劃定水質水量保護區，而對在公有地耕作的農民除已發放地上物補償費，另也給予「公有土地配合水資源開發及施工救濟金」，有承租權和未有承租權的每分地各給十八．二萬元和十六．三萬元，還加上有農保資格的農民，因耕地消失喪失農保資格，給予終身農保差額補貼。

水資局︰願與農民一一溝通說明

陳建成也說，每位農民耕作公有地的面積不同，意見也不一致，因此不適合開說明會，但該局願意一一溝通說明。

據了解，中區水資局從前日起分四天發放救濟金，前日在平林里通知四十多名農民領取，已有卅多人領取，昨日起到六日則在北勢里永安宮文教大樓一樓發放。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法