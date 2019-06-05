〈中部〉暖冬＋荔枝椿象 芬園荔枝慘剩1成

2019-06-05

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉有二三○公頃面積的黑葉荔枝、糯米荔枝，目前即將採收，不料受暖冬與荔枝椿象雙重危害，黑葉荔枝產量預估大減九成，糯米荔枝更慘「全倒」，面臨「無果可賣」，產地價恐將大幅飆漲。農會總幹事黃翊愷表示，荔枝園連年棄收情況愈來愈嚴重，已協助果農改種咖啡樹等高經濟作物來轉型，以維持生計。

黑葉減產九成 糯米全軍覆沒

黃翊愷指出，芬園鄉黑葉荔枝種植面積約一五○公頃，糯米荔枝則有八十公頃，是彰化縣最大宗產地，去年受乾旱少雨、荔枝椿象危害，產量約為六成，不料今年更慘，荔枝需要氣溫在攝氏十二度左右才會開花，但今年氣候為暖冬，大部分荔枝樹不開花，就算有開花，也被荔枝椿象大軍攻陷，因此產量比去年還慘，黑葉荔枝預估驟減九成，糯米荔枝更是「全軍覆沒」，黑葉荔枝產地價每台斤恐將飆破五十元。

荔枝農︰無果可賣 價飆也沒用

一名荔枝農無奈說，前年荔枝產量大跌，去年好不容易回升到六成，還有荔枝可賣，今年卻又「採不到果」，比前年還慘，面臨無果可賣，就算價格飆漲也沒用，民眾「有錢也買不到」。

農會︰輔導轉作咖啡樹轉型

黃翊愷說，芬園鄉黑葉、糯米荔枝種植面積最多曾達四百多公頃，但受果農年齡偏高，年輕人未回鄉耕作，以及主因暖冬與次因荔枝椿象危害雙重打擊，在荔枝經濟價值有限，價低時果農賺不了多少錢，價高時又面臨「無果可賣」之下，棄收情形愈來愈嚴重，面積年年縮水。

他指出，農會研議輔導農民「轉型」，也就是在荔枝園轉種其他作物，例如去年十月就成立咖啡產銷班，在荔枝園改種咖啡樹，逐漸取代荔枝樹，藉由轉作高經濟作物，不僅達到全面轉型，還可以提高農民收入。

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