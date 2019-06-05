〈中部〉嘉縣市春遊補助還有額度 商家加碼吸客

2019-06-05

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕交通部觀光局春遊補助方案六月底截止，嘉義縣、市「團體旅遊」經費各八百萬元已用罄，「自由行」經費各一千六百萬元，執行率分別約十三％、十一％，觀光局決將兩縣市的自由行餘裕部分，分別核撥二百萬元至團體旅遊，本地數十家旅宿業者更加碼，主攻自由行遊客。

自由行執行率均僅1成多

嘉縣文化觀光局副局長李茂鍾表示，遊客到嘉縣自由行，有專屬網站推薦行程，優惠商家指定商品打八折，可參加集章抽大獎，有電動機車、平板、單眼相機等獎品，縣府會不定期在官方臉書介紹知名景點及旅遊方式。

團體旅遊都再核撥200萬元

嘉市府觀光新聞處觀光行政科長黃淑雲說，嘉市以國旅團客市場占大宗，但自由行住宿優惠限定週四至週日入住，對自由行國旅客群吸引力有限。

搭火車嗑冰棒 嘉市有好康

黃淑雲表示，為了吸引自由行遊客，端午節連假起，市府推出「搭火車嗑冰棒」活動，到嘉市住宿春遊專案飯店的旅客，凡搭乘檜木小火車，即可憑乘車票根至檜意森活村農業精品館兌換消暑冰棒乙支，兌完為止。

嘉義地區旅宿業者也主動出擊添好康，其中蘭桂坊花園酒店鼓勵新人來度蜜月，享平日雙人房免費住宿一晚（限量）；觀止飯店除春遊折抵五百元，憑身分證再優惠五百元，最高折抵一千元；耐斯王子大飯店住宿一晚即送早餐兩客、三溫暖體驗券兩張；嘉楠風華酒店雙人房一千元有找，三天兩夜再打九折；阿里山賓館加碼折抵住宿費五百元；阿里山東方明珠國際大飯店贈送野餐墊、綠盈農場門票及童趣玩具等。

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