〈南部〉承夫志 舉重教練為選手拚師鐸

2019-06-04

〔記者劉婉君／台南報導〕大內國中舉重隊教練陳涵彤回母校服務十三年，和教練丈夫楊豐田全力照顧舉重隊的學生，將學生當成自己的孩子一般，去年楊豐田因病辭世，她延續精神接手帶領，幫助弱勢學生翻轉人生，獲得台南市師鐸獎肯定，並將與其他七位得主一同代表南市角逐全國師鐸獎殊榮。

美麗的誤會 力拚師鐸獎以為有獎金

陳涵彤與楊豐田長期照顧大內國中舉重隊選手不遺餘力，也常為了孩子們自掏腰包，對陳涵彤來說，「有沒有師鐸獎並不重要，我只是做想做的、該做的。」她認為，學校有很多比她優秀、資深的老師，角逐師鐸獎的原因，其實是一個誤會，因為誤以為全國師鐸獎可以拿到十五萬元獎金，才拜託其他老師支持她，希望能做為明年為選手聘請物理治療師的經費，「後來才知道原來沒有獎金，只有南市有兩萬元禮券。」決定屆時變賣後仍將錢用在選手身上。

照顧來自單親、弱勢家庭舉重孩子

陳涵彤說，舉重隊有許多孩子來自單親、弱勢家庭，她也有相同的成長背景，幸好遇到楊豐田救了她，自己才沒有走偏，所以希望也能為孩子們多做一點事，「只要我的孩子有得吃，他們就有得吃，盡量能幫一個就一個。」

舉重隊一年需要一百六十多萬元經費支出，陳涵彤表示，楊豐田在草創時期非常辛苦，很多事都要靠自己，也常會帶選手回家住，最多曾住了十九名學生，現在有許多企業、舉重促進會幫忙，負擔較輕，但自己一個人帶隊壓力還是很大，幸好學校老師和媽媽都會幫她，也會幫忙照料她的三名兒女，選手們也很貼心、很乖，希望能有更多機會可以照顧更多人。

23名得主 8人代表台南參加教部選拔

台南市師鐸獎共有廿三名得主，其中八人將代表南市參加教育部師鐸獎選拔，除了陳涵彤，還有協進國小校長洪榮進、第三幼兒園長林貴香、安慶國小老師廖肇瑞、大竹國小附幼老師張美惠、後壁國小老師許順清、新市國中老師方文鋒、龍潭國小老師丁女玲。

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