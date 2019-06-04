〈南部〉整治除污名 二仁溪分六期環境營造

2019-06-04

〔記者蘇福男／高雄報導〕昔日有「黑龍江」污名的二仁溪，整治完成後，由水利署第六河川局分六期展開環境營造工程，第一期工程已完工，改造後的二仁溪讓民眾得以更親近沿岸濕地。

六河局表示，二仁溪流域下游段為平原河川地形，河道內有高灘地、濕地分布，流域中生態資源豐富，為水中生物和鳥類重要棲息地，具有優良的天然生態觀光資源。

六河局指出，二仁溪魅力河段計畫內容，計有營造堤頂綠色隧道、在地意象、觀景平台、自行車專用道和環境解說場域等，第二期工程水利署核撥三千六百萬元，目前已完成規劃設計，近日將發包施作。

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