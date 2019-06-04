〈南部〉鳳試所、農業局攜手推動 玉荷包網室生產

2019-06-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近年來氣候異常，造成玉荷包產量剩下二成，今年每斤高達二百五十元，農委會鳳山試驗所與高市農業局攜手，首度開發玉荷包網室生產，有助減藥、省工，減少九成病蟲害，推動產業再升級。有意願的農民可以提出申請，將持續推動溫室生產，希望明年產季發揮效用，達到玉荷包穩定產銷。

有助減藥、省工 減少九成病蟲害

高雄荔枝種植面積超過三千三百公頃，面積及產量都是全國第一，其中玉荷包占整體七成五，經濟產值高達十二億元，但近年來氣候異常，今年更是七十二年來最溫暖的冬天，荔枝椿象、荔枝細蛾危害甚重，加上多種藥劑禁用，面臨抗藥性，增加防治困難。

農業局邀請鳳試所研究人員進駐型農許倫肇的芳境果菜運銷合作社，進行綠色農糧計畫減藥生產模式，希望透過產官學合作，開發適合網室生產的病蟲害防治模式，達到省藥、省工及少蟲的新種植模式。

三分地網室60萬元 中央補助一半

鳳試所研究員方信秀表示，一般網室會增加溫度二至三度，目前玉荷包網室評估，以二十四目勝過三十二目紗網，通風好、溫度適宜，不會造成落果，最重要的是防蟲效果，由於玉荷包生長期不會遇到颱風季節，農民不用花大錢打造鋼骨溫室，只需搭建一般網室就能發揮效用。

型農許倫肇表示，近年來天熱病蟲害多，他種植三分地玉荷包，斥資六十萬元搭建網室，由中央補助一半費用，最大效用可減少約九成病蟲害，還能近一個月不噴藥，減少用藥超過五成，符合安全採收令人放心，更有助於擴大集團生產。

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