〈南部〉本土登革熱鼎金里增4例 全國12例都在高雄

2019-06-04

〔記者方志賢、洪臣宏、林惠琴／綜合報導〕高雄市三民區鼎金里登革熱本土群聚疫情，昨再增四例，分別是十歲國小學童、四十多歲男性、卅多歲男性與五十多歲女性，後面兩位是母子關係，此波疫情從五月廿九日至今已確診十一例，連同二月前鎮區的首例病例，全國十二例登革熱本土病例全在高雄市。

群聚感染病例增加 疾管署：大警訊

韓國瑜昨在多名議員、里長陪同下，到三民區檨仔林公園巡視登革熱防疫狀況。衛生局長林立人簡報時指出，高雄市自二○○二年起每四年就會有一次登革熱疫情高峰期，其中二○一四至二○一六年四月間，共有三萬五千一百五十二例本土性病例，登革熱是高雄必須面對的嚴峻考驗。

林立人指出，今年雖然不是高峰期年份，但五月間就出現首波群聚感染，研判原因為今年暖冬，很少出現攝氏十八度以下低溫，病媒蚊的活動、繁殖速度、病毒活性沒有得到低溫的抑制，加上日前經常間歇性雨勢，若未及時清除積水容器就會引發疫情。

衛生局表示，此波疫情十一例確診個案中，有十位居住地位於鼎金里、一位居住地在鼎西里，經疫調發現大部分居住在鼎金里天祥一路、鼎新路一帶，並有六位具金獅湖市場的共同活動史，有極高的地緣關係，且個案血清型別均為第四型病毒，因此確認為同波社區群聚事件。

疾管署副署長莊人祥指出，此群聚感染事件累計已涉及十一人，是一大警訊，由於南部病媒蚊以埃及斑蚊為主，主要活動在戶內，且可能叮咬一下就離開，因此接下來做好圍堵，避免疫情向外擴散是防治重點。

金獅湖市場周邊屋宅消毒、插警戒旗

高雄市防疫單位將在五日以前，完成以金獅湖市場為中心點，方圓四百公尺屋宅內外孳生源清除，估計有三千餘戶，同時也針對熱點進行全面消毒，韓國瑜也走進巷弄實地了解噴藥狀況。

另外，鼎金里金獅湖市場人潮眾多，為避免疫情經人流擴散，市府也已針對市場範圍插設「登革熱警戒旗」，並對攤商及民眾進行體溫量測等健康監測，且提醒加強防蚊措施、減少出入警戒區範圍。

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