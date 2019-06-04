〈南部〉農家正妹上北商大 校長到台東祝賀

2019-06-04

〔記者黃明堂／台東報導〕國立台北商業大學空中進修學院台東輔導處昨天在台東高商揭牌。東商應屆畢業生呂培郁上榜北商大，獲新學校的校長張瑞雄親贈T恤，允諾好好「培育」。

東商呂培郁考上財務金融系

北商大校長張瑞雄、東商校長劉玲慧等人在東商校門共同揭牌，提供便利的位置、新穎的設備，優質的師資，讓空中學院重新在東商為有心學習的同學服務。

外貌出色的東商學生呂培郁在一年級時曾擔任學校制服模特兒，她來自東海岸都蘭農家，父母種了五甲地的釋迦，三年來認真讀書、多元學習，成績都名列前茅，如願上榜國立台北商業大學財務金融系，回報父母務農的辛勞。

校長張瑞雄允諾好好培育

張瑞雄說，看到本報報導，特別到台東來鼓勵她，致贈北商大的T恤代表對她的重視。呂培郁的父母擔心女兒未來到台北讀書的相關問題，隨行的北商大團隊逐一解惑，讓他們安心。

張瑞雄說，優秀的同學，學校都很重視，他已交代系主任要好好照顧呂同學。他說，北商大財務金融系是前兩大志願，財務金融也是重要領域，呂培郁好好學習，未來一定有很好的發展。

班導陳伯華說，呂培郁不只是漂亮，在功課上也很認真，並且具有領導才能，所以三年都當班長，很稱職的管理班上事務，擔任老師跟學生間的溝通的橋樑。

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