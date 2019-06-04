〈南部〉台南七股漁電共生爭議 台南市府盼創三贏

2019-06-04

〔記者楊金城／七股報導〕七股沿海魚塭推動漁電共生專區，綠能業者搶進租地，衝擊養殖漁民生存、生活、生態，不僅引起漁民抗爭，是否影響生態環境也令各方憂心忡忡。因漁電共生爭議大，台南市有六件漁電共生申請案都被市府退回，市府農業局副局長李建裕說，市府支持國家再生能源政策，漁電共生專區設立的審查，將謹守意願優先、生態優先和生存優先原則，以達成養殖、創能與環境三贏局面。

能源政策 須兼顧養殖、創能與環境

「漁電共生對生態衝擊公聽會」昨在七股黑面琵鷺研究中心召開，立委陳亭妃邀請農委會副主委陳添壽、經濟部能源局長游振偉、市府農業局副局長李建裕，和漁民、生態保育公民團體面對面溝通，不反對發展綠能是共識，但專區選址要有地方參與和生態影響評估。會中結論要求中央和市府在兩個月內擬定漁電共生審查辦法，須納入生態影響評估和漁電共生經營模式可行性評估。

專區選址要有地方參與 納入生態評估

與會議員陳昆和、漁民、公民團體，會中不滿意農委會、能源局簡報漁電共生和強調不污染環境的內容過於簡略，南縣區漁會理事長李武龍、七股里長聯誼會長黃進士說，漁民不反對太陽能光電，但政府不能視七股人為三等公民，強推漁電共生，如果未注重生態環境、並和地方達成共識，七股人抗議一定衝第一。

漁電共生專區劃設是由綠能業者擬具專案計畫建議書送市府農業局初審，初審後再開「專案計畫審查委員會」，如通過再由市府擬具專案計畫送農委會審查核准。

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