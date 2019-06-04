〈南部〉台南砲校遷建大進展 聯外道「湯山大道」通車

2019-06-04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕軍方斥資逾六十八億元，要將位於永康的陸軍砲兵學校搬移至關廟，因有助於地方繁榮，各界期待，預計三年後完成，而直通營區的湯山大道已先竣工，昨天熱鬧通車，可望加速遷建案的推動、開發。市長黃偉哲說，砲校遷建，對砲校、國防部，以及台南都市發展更是三贏。

方便工程車進出 加速遷建進度

砲校遷址關廟案，包含原永康替代設施的增闢與既有設施搬移，以及湯山營區、虎山訓練場、兩條聯外道路等的新建，還有南一六九線改善等，七年前啟動計畫，正全力執行中。

昨天的通車典禮，市長黃偉哲、立委王定宇、議員郭鴻儀，還有國防部與各界貴賓共同剪綵，地方鄉親也到場見證，氣氛熱烈。黃偉哲等人在年逾九旬的新埔里耆老張吳玉盞與吳楊菊蕋（音同蕊）陪同下，步行、巡禮湯山大道，接著到現場上香、參拜，感謝神明保佑工程順利。

9旬耆老陪同 步行湯山大道

黃偉哲說，砲校遷建，地方爭取已久，從行政院宣布執行，再經方案規劃、啟動，迄今有十五年，得來不易，正逐步實現中。遷建案雖然動用龐大的資源，但有助於永康與關廟的地方繁榮，對砲校、國防部，以及台南都市發展更是三贏。

黃偉哲：砲校遷建可創三贏

新建的關廟湯山大道，從砲校營區起，連接台十九甲線，因中間以橋樑方式穿越鹽水溪上游與福高，採懸臂施工法，能夠搶先完成，頗為不易。

市府工務局長蘇金安表示，因砲校新址，對外僅能靠狹窄的部落小路，十分不便，才會在遷移計畫啟動時，規劃新闢便捷的聯外大道，方便工程車進出，也提供軍方搶修與救助通行之用。除總長近一千四百公尺的湯山大道之外，還新建另條十米寬的聯外道路，從國三與新二街起，連接砲校，約有九百公尺，合計工程經費七．四八億元。

王定宇提到，在開發過程，持續為周邊爭取道路工程與建設，連同遷建案，總計斥資約九十億元，都由營改基金支付，未用到市府的經費，不會造成台南財政負擔，又有助於地方發展，造福鄉親，感謝國防部的力挺，以及各界的支持。

砲校遷建案，連同湯山營區與訓練場，面積約九十三．五公頃，以新埔、下湖等里為主，完工後，包含官士兵、學員等預估將逾兩千六百人進駐。

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