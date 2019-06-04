〈南部〉大統新世紀變身悅誠廣場 明天試營運

2019-06-04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕熄燈四年半的高雄大統新世紀，原址由興富發建設租下，狠砸十億改裝，更名為悅誠廣場，走森林圖書館風格，將於明天（六月五日）試營運，七月三日正式開幕，可望成為高雄打卡新地標。

社區型商場 森林圖書館風格

由於附近的義联集團義享天地Ａ館，預計不久後也將開幕，加上大順、博愛路口的富邦地上權開發案、凹子底停35ＢＯＴ商場開發案，短短一公里半出現四大百貨商場，可望形成群聚效應，成為高雄未來的亮點。

二○一四年底歇業的大統新世紀，讓許多高雄民眾相當懷念，興富發建設接著以每年四千五百萬元，向東南水泥租下這塊位於民族、大順路口的土地，打造全台首創森林圖書館概念的社區型商場，命名為悅誠廣場。

館藏4萬本書、百幅畫作

興富發流通事業部營運長蔡衛民昨宣布，悅誠廣場將於六月五日試營運，預定七月三日正式開幕。

悅誠廣場內部由日本團隊設計，最特別的是長達一百米的採光罩，引入自然光線，兩側則有十五米高的大書牆及劇場式大階梯，加上書櫃構築的環繞步道，全館呈現書香氣息，館內共有多達四萬本書籍、百幅畫作。

蔡衛民說，館內共有一二○間店家，四成為餐飲，其餘包括誠品書局、服裝、生活百貨、親子娛樂等，每週更將舉辦十五場活動展演。

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