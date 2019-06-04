〈南部〉屏東滿州賞蟹木棧道 7月前完工

2019-06-04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州鄉港口村為了避免民眾參訪陸蟹時踩踏，四月開始進行木棧道工程，因施工爭議停工至六月三日，各單位昨至現地會勘，居民仍有延長停工或恢復施工仍有不同意見，各單位最後決議在七月陸蟹繁殖高峰前完工。

各方達共識 決議陸蟹繁殖高峰前完工

滿州港口村這項賞蟹木棧步道工程，主要因為原有生態導覽的陸蟹步道，雨天容易泥濘，民眾常不按原有道路行走，影響陸蟹棲地生態，才規劃離地約七十五公分高的木棧道，避免民眾直接踩踏棲地，但施工過程包括棧道高度及黃土覆蓋陸蟹洞穴問題，都引發居民及保育人士不滿。

滿州港口村陸蟹棲地，與墾丁香蕉灣、車城後灣並列恆春半島三大陸蟹棲地，當地有中型仿相手蟹、中華沙蟹等多達五十餘種，多樣性位居世界第二，陸蟹專家李政璋日前實地勘查後也大嘆，木棧道工程為了降低干擾陸蟹立意良善，但先是工法錯誤將周邊土地夯實，造成生物相大減，後來又堆置大量黃土將積水窪地、洞穴、軟泥都填滿，至少蓋掉近五十個陸蟹洞穴，實在有點離譜。

屏縣府及滿州鄉公所等單位昨午進行停工後的首次會勘，各單位及保育人士仍對棧道是否重啟施工意見不一，主要因為接下來三個月都是陸蟹媽媽釋卵高峰，部分居民主張釋卵期後再復工，公所則期盼儘速完工，降低長期工程干擾。

木棧道高度需保持在75公分以下

經過一個多小時的討論，各方終於達成儘速完工共識，滿州鄉公所秘書張成森表示，施工廠商已經與陸蟹學者達成修改結論，木棧道高度需保持在七十五公分以下，也決定在七月份陸蟹繁殖季前，以三十個工作天完成木棧道，避開陸蟹釋卵高峰期。

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