〈台北都會〉i-Voting灌水? 去年42案「逕予執行」

2019-06-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲第一任期開始推動參與式預算，二○一六年成案六十六件、二○一七年七十六件，二○一八年攀升至九十一件，但其中四十二件為「逕予執行」。台北市議員簡舒培昨批評，如此一來跟打一九九九有何差別，她肯定i-Voting本意是好的，但不該變成衝業績。

今年44案即日起至17日投票

台北市民政局昨上午舉辦「二○一九年台北市參與式預算提案i-Voting」記者會，副市長蔡炳坤宣布，今年共計四十四件提案進入i-Voting，內容涉及公園改造、環境復育、老幼照顧、交通安全、人文藝術等領域，即日起至六月十七日止開放投票。

據統計，各年度進入i-Voting程序的案件數，二○一六年六十六件、二○一七年七十六件，二○一八年首次加入「逕予執行」的類別，意即不用進入i-Voting程序，該年度九十一件，有四十二案為「逕予執行」。

民政局說明 需經過審議

民政局副局長許敏娟解釋，為避免讓民眾等太久，較簡單的案子就列為「逕予執行」，市府用現有預算執行；是否衍生不公平疑慮？許說，逕予執行需要經過審議，也要提案人同意。

但市議員簡舒培批評，這就是灌水衝量，她認為i-Voting本意是好的，但就她所知，很多提案者都是里長，甚至是拜託里長提案，「里長可以透過原有管道做到的事拿去i-Voting，這其實不恰當」，且逕予執行跟打一九九九有何差別，i-Voting不該被拿去衝業績。

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