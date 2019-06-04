〈台北都會〉無智慧、有障礙 新建公宅爆缺失

2019-06-04

〔記者蔡思培／台北報導〕市長柯文哲主張公共住宅要具備綠建築標章等四大標章。不過市議員王欣儀昨在市政總質詢指出，目前已完工的十八處公宅本應有七十二個標章，但一共只拿到六個，柯宣稱的智慧公宅，至今已完工的十八處中，竟有十三處根本「無智慧」。

市議員王欣儀指出，根據都發局提供的北市新建公宅四大標章盤點表，目前已完工及出租的十八處公宅，所有公宅的標章數加起來僅有六個，士林區永平公宅、安康平宅ＢＣ區、中山區新興公宅更完全沒有四大標章。此外，柯Ｐ曾拍宣傳影片，稱智慧公宅有智慧電表、智慧水表等配備。影片也強調公宅有無障礙設計、輪椅可進廁所。不過王欣儀說，現今十八處公宅中，有十三處公宅屬於「無智慧」，她也發現有的公宅走廊太窄、廁所門太小、輪椅的輪子還會卡住門檻，根本進不去廁所。

對此，柯文哲表示，回去會察看公宅在智慧、無障礙方面的情況。都發局則在事後回應，這十八處公宅都是士北科專案住宅，非都發局興建，是興建完後才歸為都發局管轄，所以未有這些標章。

王欣儀質疑，市府在討功勞時都說是自己興建的公宅，但推託時又說是接收的。她認為只要是市府向民眾釋出的公宅，就應該符合標準、有一定品質，如果不符標章就要改進，且拍片也不該不實宣傳、誤導民眾。

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