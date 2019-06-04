〈台北都會〉2022校校有幼托 議員批唬弄市民

2019-06-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕公幼、公托一位難求，每年都出現家長搶破頭情況，市長柯文哲喊話二○二二年要達成「校校有幼托」，但市議員揭露，全北市一四○所國小，目前僅三分之一、四十四所學校提供○到十二歲一條龍服務，現有十所正準備進行新建、改建的國小，竟都未納入相關空間規劃。另市府主張「幼兒園公共化比例達七成」，也挨批竟是假設僅四十％的小孩有就讀需求去計算，質疑柯市府未落實政策，玩文字遊戲，根本在唬弄市民。

指10所新、改建校舍未納規劃

教育局昨表示，由於新建、改建的校舍，部分是活動中心，因此要等完工後，校內空間重新調整，才會納入托嬰、托幼等規劃。至於公共化七成的計算方式，教育局則解釋，是以當年度有意願入學的幼兒總數計算，假設有一百位幼兒入學，市府是希望其中七十位能就讀公共化幼兒園。

教局：完工後空間重新調整

教育局強調，不同年齡幼兒的需求不同，例如兩歲，不少家長認為還小，只有五十％的小朋友會出來上學，五歲則因要銜接小學課程，加上免學費，就讀比例就上升到九十五％。

市政府自一○七學年九月起，補助就讀私幼的家庭一三六六○元，並稱要在二○二二年完成「校校有幼托」目標。

140所國小僅44所提供一條龍服務

民進黨市議員高嘉瑜日前在議場質疑，全北市一四○所國小，目前僅四十四所提供○到十二歲一條龍服務，市長之前說未來改建的校舍，會加入公托或是兩歲專班，但她調閱資料發現，目前北市有十所預定要新建、改建的學校，不但沒有預留托嬰空間，甚至連兩歲專班都沒有規劃。她批評，市府現在說要讓「校校有幼托」的校數，在三年內從四十四所衝刺到全北市一四○所國小都有，「有可能嗎？」

公共化7成以上 也是玩數字遊戲

國民黨市議員徐巧芯也質疑，市長喊話「二○二二年要讓台北市的幼兒園公共化比例達七成」，但這七成卻是以「只有四十％的小朋友有就讀需求」為前提去計算。以二○一八年為例，全台北市二到五歲的孩子總共有十一萬人，但僅有五萬三千七百多人就讀幼兒園，換言之有四十七％的小朋友沒有去上學，不能因此就將這些待機兒童（指無法接受幼年教育的兒童）不列入計算。

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