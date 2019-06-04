〈台北都會〉敬老卡搭小黃扣點 侯宜友︰允評估

2019-06-04

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市議員何淑峯昨天質詢說，相較於台北市、桃園市的「敬老卡」都可搭乘計程車扣點，新北市卻不能，她認為市長侯友宜的敬老措施零分；侯友宜立即回應說，台北市長柯文哲未發放敬老金，柯也零分。他最後允諾評估，是否擴大敬老卡的使用範圍。

何淑峯表示，台北市的「敬老卡」搭乘計程車，本來一百元以下由市府補助十六點、一百元以上補助三十二點，現在改為單趟皆補助五十點；桃園市一百元以下，市府補助三十六點、一百元以上補助七十二點，但新北「敬老卡」的儲存點數卻無法搭乘計程車扣點，她呼籲侯友宜「愛心不落人後」。

侯友宜回應說，新北市多年來都發放敬老金，比新北市財源更豐沛的台北市，柯文哲並未發放敬老金，新北市每人平均預算不到四萬元，台北市的人均預算是六萬元，雙方財政狀況不同，難以相提並論。

議員︰北市桃園都有 侯零分

何淑峯說，敬老卡點數開放搭乘計程車扣點只是擴大使用範圍，與財源好壞沒有直接關係，不會造成預算排擠；她比較北北桃三位市長的個人風格，誇獎侯友宜人模人樣，「柯Ｐ抓抓頭、燦哥比你胖，你最棒、你最標準，你的愛心也不會落人後，對不對？」何並說，「你補助零點，我也給你零分。」

侯︰柯沒發敬老金也零分

侯友宜回說，柯文哲未發放敬老金，那柯文哲也零分；他最後允諾評估，是否擴大敬老卡的使用範圍。

交通局︰北市裝機率低 效果不彰

交通局長鍾鳴時表示，台北市開放敬老卡點數搭乘計程車的運量，僅佔整體比率一．二％，效果不彰，主因是計程車的刷卡裝機率低，還要負擔通訊費用，司機意願不高。

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