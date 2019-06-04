〈台北都會〉捷運高架降水柱 新莊思源路如SPA大道

2019-06-04

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市議員何淑峯昨天質詢表示，新莊區思源路寬敞筆直，是新北的示範道路，部分路段的上方有捷運環狀線的高架路網，疑因排水設計不良，下大雨時，強大的水柱從捷運高架線傾瀉而下，宛如「SPA大道」，危及駕駛人安全。市長侯友宜允諾改善排水設施，環狀線第一階段力拚今年底通車。

議員︰強大水柱危及行經車輛

何淑峯指出，環狀線高架工程的排水設計疑有瑕疵，大雨時，強大的水柱從天而降，思源路的汽機車駕駛人有如做「SPA」，雨柱砸在來往汽車的車頂，「砰」的巨大聲響常讓駕駛人嚇一跳，強大水柱打在機車騎士的身上更痛，影響行車視線與交通安全。

侯友宜︰將盡快改善排水系統

侯友宜回應說，可能是排水管線尚未接妥，將與負責施工的台北市捷運局溝通，盡快改善排水系統；何淑峯並說，環狀線第一階段的通車期程一再延宕，原本宣布今年六月完工，現在又延到今年底通車，她要求市府不要再跳票，並降低沿線噪音、加裝隔音牆，也要縮小工區圍籬，減少對交通衝擊。

環狀線第一階段拚今年底通車

市府捷運工程局長李政安表示，交通部將於六月進行穩定性測試，若測試順利，捷運公司將實施模擬演練，規劃後續的初勘、履勘作業與時程；侯友宜承諾，環狀線第一階段會力拚今年底通車，並與台北市政府協調，初期開放免費試乘，提高民眾搭乘的誘因。

何淑峯也建議，環狀線車廂的外觀應融入新北市在地意象，形塑城市美學；侯友宜說，將效法淡海輕軌公共藝術的成功經驗，環狀線的列車車廂與站體設計會融入在地意象，展現城市美學與文化藝術特色。

深坑輕軌初審及會勘均通過

另外，民進黨市議員陳永福也關心深坑輕軌、安坑輕軌及安坑一號道路的工程進度。侯友宜表示，深坑輕軌可行性評估已提報交通部，納入觀光人次預估並重新計算公共運輸量，初審及現場會勘都已通過，繼續爭取中央支持。

安坑輕軌預計二○二一年底通車

侯友宜指出，安坑輕軌預計二○二一年十二月完工通車，交通局會規劃周邊動線，包括接駁巴士路線、發車時間、附近停車空間及YouBike站點增設，提出完善配套措施；在安坑一號道路進度上，安泰路至玫瑰路段預計今年通車，安坑交流道至新烏路段因地勢高低落差，對環境影響較大，仍在評估施作的工法。

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