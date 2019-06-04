〈北部〉花蓮東大門夜市 端節連假正常營運

2019-06-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕高雄市長韓國瑜八日將前往花蓮東大門夜市旁的空地舉行造勢活動，但昨凌晨東大門夜市卻發生大火、燒掉四十多攤，財損初估二百萬元，幸無人受傷。夜市榮譽主委林文松強調說，九成以上攤區都未受影響，端節連假正常營運，周六造勢也將如期舉辦。對此韓國瑜說，他比較關切幾十個攤販的生計，也呼籲花蓮警方趕快調查起火原因「到底是自然的、還是人為的？」

花蓮縣政府耗資兩億多元打造的東大門夜市，昨天凌晨一點傳出火警，造成四十多個攤位燒成焦黑，輕鋼架扭曲變形、鐵皮屋頂塌陷，連號稱「千年不壞」厚達十公分的石地板，部份也因高熱隆起變形。觀光旅遊處長唐玉書說，火場預計二天內清理完畢，由於緊接著端午連續假期，將在夜市空曠處搭帳棚安置受災攤商繼續做生意。

承辦八日韓國瑜造勢活動的花蓮市婦女會理事長江如玲說，造勢將照常舉辦，預定下午二點開始，韓國瑜會在下午五點進場；韓國瑜昨受訪表示，幾十個攤位一下被火燒掉了，每一個都靠這個來養家，希望花蓮警方趕快調查起火原因。

消防局局長林文瑞說，今天將會同消防署專家再度鑑識起火原因；縣警局刑警大隊長戴長生說，監視器拍到一輛汽車駛過後，夜市攤位開始冒煙，但初步調查已排除車主嫌疑，將在瞭解起火原因後再進一步調查。

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