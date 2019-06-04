〈北部〉花蓮腸病毒肆虐 一週292人就診

2019-06-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮腸病毒疫情升溫，依據衛福部疾病管制署資料，目前包括宜蘭、苗栗、花蓮、台東、屏東都已超過縣市流行閾值。衛生局長朱家祥說，「流行閾值」的訂定是參考各縣市過去三年各週門急診腸病毒的就診人次，花蓮縣的流行閾值是每週不超過一一○人，但最新報表顯示，廿一週新個案已有二九二人，已超出流行閾值將近二倍！

花蓮腸病毒疫情拉警報，衛生局長、教育處體健科等昨天前往花蓮市中原國小視察國小及附設幼兒園防疫作為。二年級導師說，每一節下課時間結束進教室前，都會要求學生洗手，基本動作「溼、搓、沖、捧、擦」，幼兒園則每天放學後以稀釋漂白水擦拭桌椅用具、門把，減少病毒傳染機會。

中原國小校長干仁賢說，該校目前尚無停班情況，腸病毒僅零星個案，每天早上學生到校，老師都會檢查學生喉嚨有無起水泡、量體溫，萬一有異常就會通知家長帶到醫院看診，但確實會有家長反應因為工作無法帶走孩子，只好暫時把小朋友留在保健室進行隔離！

花蓮從四月起，陸續出現腸病毒七十一型的陽性個案，包括新城、秀林、吉安及花蓮市都有。縣府教育處體健科長白鴻儀說，目前國小有五個學校共十七個班級停課，幼兒園則有四校共十八個班級停課一週，呼籲家長如接獲學校通知，應儘速把孩子帶往診所就醫，停課期間也避免外出。

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