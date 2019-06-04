〈北部〉黃定和批政治詐欺首腦 呂國華表尊重

2019-06-04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣立委初選結果，由前縣長呂國華險勝，以些微差距落敗的縣議員黃定和昨抨擊，曾說過「不再參與選舉」的呂國華，是政治詐欺集團首腦，要大家不要投票給呂，並放話「不排除脫黨參選」。呂國華回應，每個人都有使命感，對黃定和的說法表示尊重。

國民黨宜縣立委初選 同室操戈

國民黨立委初選，呂國華與黃定和競爭激烈，最後呂僅以一點一％差距勝出。然而在初選過程，呂國華團隊、前縣府教育處長呂健吉曾在臉書發文，影射黃定和才剛當選縣議員，馬上要轉換跑道選立委是「政治詐欺」。

黃定和認為呂健吉貼文影響初選結果，昨不滿反擊，呂國華一九九八年擔任宜蘭市長期間，就在二○○一年轉換跑道選縣長；不僅於此，二○一五年國民黨徵召前縣議員李志鏞參選立委，陪同召開記者會的呂國華，以「人生過程很短，要留時間給自己」為由，宣布不再參與任何選舉。

不排除脫黨參選 黃定和撂下話

黃定和抨擊呂國華才是「政治詐欺集團首腦」，發文的呂健吉則是車手、打手，呼籲選民不要投票給沒誠信的人，不要投票給呂國華；至於未來是否會脫黨參選，黃定和說：「不排除任何選項。」

呂國華解釋，二○○一年民進黨劉守成要連任縣長，國民黨內沒人要選，他是被迫參選，站出來承擔，沒想到因為這次初選結果，還要遭到黃定和批評。

至於被質疑政治誠信問題，呂國華說，陳歐珀也說過「選縣長就不選立委」，每個人都有使命感，對於外界批評他不表示意見，若黃定和要脫黨，或要選民不要投給他，他都尊重。

被指貼文影響初選 呂健吉道歉

呂健吉昨在臉書發文回應，臉書文章與評論都是個人意見，寫對、寫錯都可受公評，若文章造成某些人困擾，他表示歉意。

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